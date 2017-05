Nyt kulturnetværk i bydelen

– Netværket er for musikere, kunstnere og kreative. Måske er du skuespiller, forfatter, musiker, billedkunstner, kunsthåndværker, designer, instruktør, dirigent, danser, gøgler, koreograf eller noget helt andet inden for de kunstneriske fag, fortæller Anna Julie Brønholt.

– Vores ønske er at øge vores kendskab til hinanden på tværs af de kunstneriske brancher i lokalområdet. Vi kan bruge hinanden til inspiration, idéudveksling, sparring og samarbejde, og som et stærkt netværk bliver vi mere synlige og mere tilgængelige over for både erhvervsliv, foreninger og lokaludvalget, som efterspørger kunst og kultur til arrangementer og projekter. Lad os give dem mulighed for at handle lokalt blandt kunstnerne i området, siger Anna Julie Brønholt.

– Gennem netværkets nyhedsbrev, kan du promovere dine egne arrangementer, og på længere sigt kan det hele være med til at skabe trivsel og vækst i området. Det tilstræbes, at vi afholder 1-2 årlige netværksmøder med oplægsholdere og mulighed for networking. Det første netværksmøde afholdes i august eller september i år, slutter Anna Julie Brønholt, der er operasanger og har sunget i Det Kongelige Operakor i en årrække. Hun er nu en del af MusikAlliancen som bestyrelsesmedlem og underviser. MusikAlliancen arbejder på bedre muligheder for musikundervisning og musikoplevelser til bydelens børn. Desuden ejer hun virksomheden Sangkonsulenten, som tilbyder undervisning og sang- og musikprojekter.

Yderligere oplysninger på Facebookgruppen ”Kulturnetværk 2700” eller på mail til ajbroenholt@gmail.com.