Skole OL er klassekonkurrencer i 5 forskellige sportsgrene for 4. – 7. klassetrin, nemlig atletik, bueskydning, eSport, rosport og svømning og i sidste uge var der indledende runde på Østerbro Stadion, hvor bl.a. kronprinsen holdt åbningstale og løb med på en opvarmningsrunde og skød legene i gang.

Skole OL foregår 37 steder i Danmark i maj og juni, og det forventes, at op mod 50.000 elever i år deltager i de indledende lokale Skole OL, og de knap 8.000 bedste kvalificerer sig til finalerne i Aarhus i juni måned.

Med i finalerne er 4. u samt 5. a og 5. b fra Bellahøj Skole. Sammenlagt høstede 4. u fra Bellahøj Skole 14 medaljer, heraf 12 af guld, mens skolens 5. a+b i alt løb med 30 medaljer. En utrolig flot præstation af eleverne.

De olympiske værdier og traditioner

Skole OL hylder de olympiske værdier, blandt andet venskab, samarbejde og fair play. Fælles for alle er konkurrencerne er, at det er HELE klassen der konkurrerer sammen som et hold, uanset om de skal løbe, svømme eller ro.

Skole OL er OL i børnehøjde og låner en masse traditioner fra det rigtige OL. Der er eksempelvis indmarch, ilden tændes, og der uddeles medaljer. Disciplinerne er i flere tilfælde tilrettet alderen, så børnene fx ikke kaster med spyd, men med ’hylere’, og man ror ikke på søen, men i ergometermaskiner. Skole OL så dagens lys i 2009, men her var det kun for københavnske skoleelever. I 2012 blev Skole OL landsdækkende.