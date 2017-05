Sådan valgte eleverne

132 elever i 9. klasserne på folkeskolerne i Brønshøj-Husum har valgt at starte på en gymnasial uddannelse efter sommerferien. Heraf ønsker 97 at starte på et alment gymnasium, 20 på HTX (teknisk gymnasium og 15 på HHX (handelsgymnasium).

Ifølge en opgørelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i København skal 108 elever gå i 10. klasse, heraf vil 66 tage 10. klasse i folkeskolen og 29 på en efterskole.

Kun 10 elever vil starte direkte på en erhvervsuddannelse. 8 elever søger ind på en teknisk skole mens en enkelt vil starte en erhvervsuddannelse inden for kontor og handel.

Nørre G. er populær

Det mest søgte gymnasium i Region Hovedstaden er også i år Gefion Gymnasium i Øster Voldgade med 579 ansøgere. På andenpladsen kommer Rysensteen Gymnasium ved Hovedbanegården og på en flot sjetteplads over de mest populære gymnasier kommer Nørre G. på Mørkhøjvej med 438 ansøgere. Nørre G. forsætter dermed med at tiltrække endnu flere elever.