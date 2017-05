Salen swingede hos Aktiv-Center

Niels Stuarts swingende trio satte den 20. april et smukt punktum for en spændende sæson i seniorklubben Aktiv-Center – berømmet for sine alsidige arrangementer i Kulturhuset Pilegården. Niels Stuart, bedre kendt som Flipper, er en af landets mest efterspurgte blæsere, når der skal bydes på jazz eller swing – kraftfuld med sin saxofon og følsom med sin tværfløjte, ligesom han også kan fascinere med sin klarinet.

Da han bor i Brønshøj, har især Gerts Vinstue og Pilegården haft glæde af ham. Det samme gælder musikalske kapaciteter som Leonardo Pedersens Jazzkapel, Kansas City Stompers, Finn Ziegler, Otto Brandenburg og Provstens Kapel (med provst Karsten Woll ved klaveret) m.fl. samt senest det forrygende Søren Sebber Band. Ved sin optræden den 20. april blev Niels Stuart bistået af pianisten Inge Andersen fra Vanløse og den unge, konservatorieuddannede bassist Anders Fjeldsted.

De indgår alle i et noget større band kaldet Sorte Får, som spiller hver søndag i Café Hvide Lam på Kultorvet. Trioens to timer lange program var en skøn blanding af berømte jazznumre udsat for saxofon samt stilfærdige nordiske slagere som de danske ”Musens sang” og ”Den blå anemone” og de svenske ”Den første gang jeg så dig” (Birger Sjøberg) og ”Visen om de atten svaner” (Andersson & Ulvæus) – alle ”respektløst jazzificeret” (Flippers eget udtryk), men tilgivet af publikum for hans trylleri med tværfløjten.

Noget rutineret jazz-publikum udgør seniorklubbens medlemmer dog ikke – snakken gik af og til lidt vel højrøstet, og trioens mange strålende soloer, ikke mindst Inge Andersens fortryllende triller hen over klaviaturet, blev aldrig belønnet med anerkendende klapsalver – som det er kutyme fra mere kræsne tilhørere. Til gengæld kom der for alvor gang i foretagendet, da seniorklubbens bestyrelsesmedlem Lis Kragh gennede folk ud på dansegulvet.

Især under de to ekstranumre, ”Midnight Sun Will Never Set” og ”Bye Bye Blackbird” swingede Salen, så det alligevel lykkedes arrangementet at blive optaget på Richter-skalaen.