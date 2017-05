Seniordag på torsdag

Torsdag den 18. maj mellem kl. 16.30 og 19 afholdes en seniordag i Kulturstationen Vanløse ved Vanløse Station for de lidt ældre i Vanløse og Brønshøj-Husum. Der bliver mulighed for at møde blandt andet Borgerservice samt lokale foreninger, klubber og centre, der sammen med Danske Seniorer, Ældre Sagen og Røde Kors har arrangeret dagen. Fra Brønshøj-Husum deltager Aktivitetscenter Brønshøj, Husum Vænge Centret samt Fællesrådet for Omsorgsarbejdet.

Formanden for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen, holder festtalen og skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen vil synge svenske viser på dansk. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.