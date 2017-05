Sidste træning før Moseløbet 28. maj

Og så er det ikke engang løgn, at du bliver i bedre form ved at huske at slappe af. Du stresser nemlig kroppen, når du træner, hvilket jeg har skrevet en del om i de tidligere ugers artikler.

Jeg håber, at du har fundet en god balance mellem træning og hvile, og at det giver dig blod på tanden til at fortsætte træningen på egen hånd, selvom programmet her slutter denne uge.

Ugen op til

Inden en større præstation, som Moseløbet på søndag kan være for dig, så laver man en nedtrapning i sin træning. Der er selvfølgelig forskel på, om man skal løbe en maraton eller et 5 km-løb, så hovedreglen siger, at du trapper ned i det antal dage, der svarer til halvdelen af den distance du skal løbe. Derfor vil det i de sidste 2 dage af ugen, hvis du løber 5 eller 10 km, blot skulle lunte let eller bare gå en tur, for at holde systemet i gang. Du skal nemlig lade helt op, så kroppen kan yde sit ypperste den dag det virkelig gælder.

Selve Moseløbet

Du vil med stor sandsynlighed, ligesom jeg selv, blive grebet af stemningen på den lille plads, hvor alle løberne samles. For der er god musik i højtalerne, masser af sporty mennesker, naboen der kommer slentrende med et ’jeg-tar-dig-i-spurten-smil’ og hjertet der banker en anelse hurtigere end normalt. Du er spændt!

Du sørger for at varme op i god tid -og eventuelt sammen med resten af flokken – så der er tid til at tisse af for 20. gang, inden starten går kl. 12.00. Og det er helt normalt at skulle tisse igen, lige som du har trukket dine shorts op. Ligeså normalt er tørheden i munden, der giver dig en bange anelse om, at du har glemt at få væske de seneste 48 timer. Alt er dermed som det skal være. For uanset hvor trænet eller rutineret du er, så er det symptomer der fortæller at kroppen er KLAR til, at der skal ske noget stort. Og alle alarmklokker ringer. Jeg har det sådan hver eneste gang jeg stiller til start i et løb.

Du vil med garanti også få spørgsmål fra dem du kender, der vil vide om du føler dig klar.

Klar? HA!

Du fortæller nok, at du ikke føler dig helt på toppen, har sovet uroligt, eller har ondt bagi af at luge ukrudt hele lørdagen. Ingen skal nemlig forvente en toppræstation af dig. Du tror selv fuldt og fast på, at det forholder sig sådan. Mine egne allerbedste tider, har jeg løbet med troen på, at jeg var ramt af en herreinfluenza eller begyndende gigt i hele kroppen! Så pak undskyldningerne sammen, og se hvad der sker. Glæd dig over, at du rent faktisk har trænet i en længere periode, og at det i sig selv er den største præstation. Selve konkurrencen er blot den frugt, du høster af dine anstrengelser.

Nu går starten og hvis du agerer som størstedelen af løberne, så spæner du sammen med de 10 årige drenge for fuld hammer ned ad Brønshøj Kirkevej indtil du ved andet vejbomb sænker farten, fordi du med den fart indser at du ville kunne slå verdensrekorden eller fordi du begynder at hive ubehageligt efter vejret. Godt at der kun er 4.750 meter tilbage!

Det er en klassiker, som de fleste løbere kender til. Oftest rammer jeg selv ’muren’ ved 2,5 km, hvis jeg har lagt for hårdt ud, og overvejer i halvdelen af de løb jeg deltager i, at fingere en forstuvning og lade mig udgå!

Men jeg bider tænderne sammen og fortsætter, fordi jeg ved at jeg kan af erfaring. Er du ikke vant til at løbe så meget, så sænk hellere farten. Får du kvalme, så gå i stedet for.

Mit bedste råd til disponering af løbet, er at lægge ud i en hastighed, der er en smule lavere end det gennemsnit du forventer at løbe hele løbet på. Man taler om et begreb der hedder ’negativt split’. Når du løber i negativt split, løber du sidste halvdel af løbet hurtigere end den første halvdel.

Selv om du er den målrettede type, så vil den før beskrevne stemning fra løbspladsen sidde i de fleste, hvorfor mange spurter afsted fra starten. Prøv at holde igen, og nyd i stedet, at du et sted ude på ruten kan snige dig forbi naboen, uden at være højrød og astmatisk som ham.

Når du svinger til højre og atter skal op ad Brønshøj Kirkevej, så ser du en bakke der er umenneskelig at forcere. Gad vide om det alligevel ikke er præsteboligen, der ligger på Københavns højeste punkt? Mit bedste råd er, at du i stedet for at kvæles i tanken om den onde bakke, tænker over at være lige der hvor du er, og fokuserer på at tage lidt kortere skridt, samtidig med at du sænker farten en smule. Når du toppen af bakken uden kollaps, så er der stadig 100 meter på fladt område, hvor du kan fyre dit sidste overskud af foran tilskuerne og Brønshøj-Husum Avisens fotograf.

Rigtig godt løb, og tak fordi du har fulgt med i de sidste seks uger.

Ugens løbetips• Slap af! Men sørg for at bevæge dig hver dag.

• Drik lidt ekstra vand og få en smule ekstra kulhydrat i dagene op til løbet.

• Shorts og T-shirt er tilstrækkelig påklædning, så pas på med at tage for meget på til løbet. Du kan godt varme op i lidt mere tøj.

• Husk at medbringe overtrækstøj til efter løbet, hvor du godt kan blive kold. På den måde, kan du også bedre blive lidt længere i den hyggelige stemning, og overvære præmieoverrækkelser og lodtrækningspræmier

• Kom og sig hej og fortæl mig, hvad du har syntes om de seneste ugers træningsplan og artikler her i avisen. Så ved jeg om der er andre end min familie, der har læst det!