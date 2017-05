Skader slog ikke Union ud

Boldklubben Union kunne ikke ønske sig en bedre åbning af Genforeningspladsen end den, som klubbens bedste fodboldhold sørgede for i lørdags. 2-0 over Danmarks ældste fodboldklub, Kjøbenhavns Boldklub, der som bekendt i dag er mindre kendt halvdel af FC København. KB havde været inde i en god gænge, men det satte Union en stopper for. Selv ikke ferie og flere skader kunne slå hjemmeholdet ud. Målmand og anfører Christian Hammerum var på ferie, men John Emil Winberg leverede et flot comeback mellem stængerne. I den anden ende var KBs målmand knap så fiks, da han ville trille en bold ind i feltet, så han kunne samle den op med hænderne. Mads Hadberg nåede at prikke bolden fra ham og scorede i det tomme mål.

KB havde svært ved at komme ind i kampen. Mike Poulsen sørgede med et flot brag til 2-0, at Union kunne bryde i jubeldans.

Der er nu lagt op til en lille forret på lørdag på Kløvermarken. Her er Union kæmpe favoritter mod Sundby Boldklub. De sidste to runder ser alvorligere ud på papiret. Først kommer NB Bornholm på besøg, inden FA 2000 venter i sidste runde.

Dagene er talte

Husum Boldklubs dage i KS er ved at være talte efter et nederlag på 0-1 til NB Bornholm. Husum holdt ellers længe stand, men 18 minutter før tid sørgede Patrick Skovgård Ambrosen for kampens enlige mål. Husum er nu syv point og ti mål dårligere målscore efter Sundby over stregen med tre runder igen.