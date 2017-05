Skoleelever fik styrket musklerne

Der blev hoppet, spurtet og svedt igennem, da fitnessinstruktørelever fra NEXT i sidste uge var forbi Husum Skole og gav eleverne fra 2.-3. og 5. klasse en sjov og anderledes form for træning. Street Game en form for motion, hvor leg og idræt foregår udendørs på gaden eller i parker osv. Her kombineres simple lege med elementer fra styrketræning og crossfit.

Eventen var en del af projektugen NEXT Week på NEXT Creative, som er en række kreative uddannelser under NEXT Uddannelse København. I løbet af projektugen blev der afholdt diverse events for at sætte fokus på uddannelserne fotograf, film- og tv-produktion, frisør, webintegrator, mediegrafiker, fitnessinstruktør og beklædningshåndværker. Her skulle eleverne på tværs af fagene arbejde i grupper, der skulle markedsføre de respektive uddannelser, og eleverne på Husum Skole fik altså her et indblik i fitnessinstruktøruddannelsen.