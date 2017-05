Sofus dumpede til eksamen

Der var optagelsesprøve for hunde og hundeejere, der gerne ville være med til at give beboerne på plejehjem og institutioner gode og positive oplevelser med en glad og venlig hund. TrygFonden Besøgshunde er med næsten 600 hunde landets største korps af besøgshunde, hvor hundene normalt kommer på besøg 1-2 gange om ugen.

For at sikre at både hund og ejer er egnede til at være en del af besøgshundekorpset, skal de vurderes ved en optagelsesprøve.

– Interessen for at blive besøgshund er stor, og vi er rigtig glade for, at så mange hundeejere vil bruge deres fritid sammen med deres hunde på at give sårbare mennesker gode oplevelser. Det er fantastisk at overvære, hvordan en hund på et øjeblik kan skabe kontakt til et sårbart menneske, siger Galina Plesner, der er projektleder og adfærdsbiolog i TrygFonden.

Den 2-årige hanhund Sofus fra Husum var også til prøve – og dumpede. Efter dyrlægeundersøgelse kom han ind til konsulent Irene Jarnved. Han fik prædikatet ”en fysisk og mental sund hund”, men da han var mere eller mindre ligeglad med konsulenten, blev det skønnet, at hunden ikke ville have særligt udbytte af at være besøgshund.