Spejderne skal da have en spejderhytte

Af Lisbeth Marner

Vi naboer til vandtårnet har også børn eller venner med børn, der går til spejder hos de hæderkronede 21st Barking, og selvfølgelig støtter vi, at de får en ny spejderhytte. Det, naboerne ikke elsker, er planen om opførelsen af en 740 m2 spejderborg i to etager med en 5m høj oxideret jernfacade ud mod vejen.

Hvor mange af de gamle smukke træer vil overleve et sådan byggeri? Et byggeri på 740 m2 i to etager er jo ikke for at tilgodese under 200 små spejderbørn, der gerne vil ud i naturen. Det er et aktivitetscenter som diverse skoler og foreninger skal bruge. Her er tale om et projekt, der er løbet løbsk for kommunen. Spejderne ønskede en lille hytte i et naturområde, men er landet i et bizart parløb med kommunen for at samle alle disse forskelligartede ønsker i ét byggeri.

Kommunen har købt vandtårnet og vandtårnsgrunden samt vedligeholdelsespligten for et større millionbeløb og vil selvfølgelig have noget for pengene. Med en håndevending sløjfes gamle servitutter, og pligten til lokalplan ved byggeri over 600 m2 ignoreres. Naboerne holdes omhyggeligt uden for planer og indflydelse. Her er ikke tale om en lille spejderhytte, men om et kommunalt vanvidsprojekt. Giv dog spejderne Skrammellegepladsen ved Bellahøj Skole, hvor de er midt i naturområdet ved Degnemosen i stedet for at placere dem i et villakvarter med sure naboer.

Og bevar området ved vandtårnet, der har en betydelig herlighedsværdi for alle dem, der dagligt kommer forbi – blandt andet pindsvin, spætter og andre sjældne fugle, der bruger området som en grøn passage mellem moseområderne.