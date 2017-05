Der var reelt tale om spil, til ét mål, da Union havde FB på besøg på Genforeningspladsen. Ind ville bolden dog ikke.

0-0 var selvfølgelig ikke et resultat som svarede til spilfordeling og chancer. Men når det nu ikke lykkedes, så var det da heldigt, at et kvarters tid før tid ikke udnyttede en stor mulighed. Med det point indtager Union andenpladsen fem point efter FA 2000, der er ved at stikke af fra de øvrige hold i københavnsserien.

I den anden ende af tabellen ser efter 0-2 mod Skjold efterhånden sort ud for Husum, der er syv point fra at komme fri af nedrykningen.