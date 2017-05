Stadig noget at spille for

I denne uge venter der hele to kampe. På torsdag – Kristi Himmelfartsdag – venter en svær udekamp mod Thisted, som i weekenden sikrede sig oprykning til 1. division. Så måske de er plaget lidt af tømmermænd, når de møder hvepsene, hvilket kan være med til at give Jesper Hansens tropper den tredje sejr i træk.

Men selvom turen er lang, så håber vi selvfølgelig på, at nogle hvepse vil få luft under vingerne og flyve i retning mod Thy.

Næste hjemmekamp for Brønshøj er på søndag, når fynske Dalum kommer forbi. Her skal hvepsene forsøge at gentage sejren tidligere på sæsonen, hvor to frisparksperler af hhv. Oskar Tranberg og Christoffer Boateng gjorde, at vi kunne rejse hjem med en 2-1 sejr.

Brønshøj har spillet mere kynisk i de seneste kampe, og det har som nævnt givet to sejre. Og med en tårnhøj målmand, en solid defensiv, stærke midtbanespillere og hurtige folk oppe foran har den nye indstilling til kampen virkelig givet pote. Vi håber også på, at hvepsene kan fortsætte stimen helt frem til sommerferien.

Vi vil også reklamere lidt for vores sommerfest i forbindelse med sæsonens sidste hjemmekamp den 10. juni mod Aarhus Fremad. Mere information kan findes på vores hjemmeside: bronshojboldklub.dk.

Og så står den igen på banko nede i klubhuset, når vi torsdag den 8. juni åbner dørene for forårets 3. bankospil.

Men tilbage til kampen mod Dalum, hvor vi håber på at se mange gul- og sortklædte mennesker på lægterne, så spillerne lige får den ekstra motivation, som kan være med til at give sejren.

Til sidst ønsker vi Dalums spillere og tilhængere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.