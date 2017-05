Starten på en stime?

Så kom sejren endelig, da Brønshøj tog til Fyn i weekenden og kom hjem med en 2-1 sejr. Det var et forandret og selvtillidsfuldt Brønshøj-hold, der spillede mod Dalum, og det må have været fedt for spillerne endelig at få noget ud af anstrengelserne. Sejrssangen kunne da også høre på hele Dalum Stadion. Og forhåbentlig er skuden vendt.

Denne sejr skal nu være et fundament for de sidste otte kampe i sæsonen, hvor der er 24 point at spille om, og selvom oprykningen kan se nærmest umulig, så vil spillerne kæmpe for det, så længe det stadig er matematisk mulig.

På lørdag kan spillerne vise, at sejren mod Dalum ikke bare er en enlig svale, men forhåbentlig starten på en sejrsstime, der kommer til at vare resten af sæsonen.

Meget passende kan starten på anden del af foråret indledes med en sejr mod Kjellerup, hvor nederlaget tidligere på sæsonen også skal revancheres.

Samtidig er vejret også ved at vænne sig til, at vi andre er gået ind i forårsmånederne. Så der er håb om godt fodboldvejr, når spillerne løber på banen. Her håber vi på at se rigtig mange hvepse på lægterne, så spillerne kan blæse Kjellerup tilbage til Midtjylland med nul point.

Så kom ud til Tingbjerg Ground, når det går løs på lørdag den 6. maj kl. 15.00

Vi vil også reklamere for vores banko-spil, som finder sted på torsdag den 4. maj kl. 19.00 nede i klubhuset på Ruten 2, Brønshøj.

Til sidst ønsker vi Kjellerups spillere og tilhængere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.