Sygefravær falder for 9. år i træk

Siden 2007 er sygefraværet i Københavns Kommune faldet med 26 procent. Det betyder, at 564 flere medarbejdere var på arbejde hver dag i 2016 i forhold til i 2007, og især lærerne har oplevet et markant fald i sygefraværet. Københavns Kommune har de seneste ni år haft særligt fokus på at nedbringe medarbejdernes sygefravær, bl.a. ved at forbedre trivslen og systematisk sygefraværsopfølgning i hele kommunen. Sidste år havde kommunens medarbejdere i gennemsnit 4,3 færre sygedage per medarbejder, end de havde i 2007.