Test af hospitalets mad og sengestuer

32-årige Ida Holm Berner har været medlem af Borgerrådet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, siden det blev oprettet for cirka to år siden. I de to år har hun blandt andet givet arkitekter, kokke og landskabsarkitekter input til at forbedre udearealerne, hospitalsmaden og fremtidens sengestue.

– Jeg tror på, at jeg gør en forskel for mig selv og for mine medborgere ved at være med i Borgerrådet. Mit håb er, at jeg kan være med til at øge livskvaliteten for de patienter, der indlægges på hospitalet, siger hun.

Nye synsvinkler søges

Lige nu søger Borgerrådet nye medlemmer, som sammen med blandt andre Ida Holm Berner har lyst til at bidrage med nye perspektiver på det eksisterende hospital og byggeriet af det nye.

– Vi søger ikke eksperter i Borgerrådet, men medlemmer, som kan give os nye synsvinkler på de projekter, vi arbejder med til daglig, siger Hilde Schroll Jespersen, som er projektleder for brugerinddragelse hos Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og opfordrer alle uanset uddannelse, alder, køn mv. til at søge om optagelse i rådet.

Ny mad og sengestue skal testes

I den kommende tid skal Borgerrådet blandt andet teste det nye madkoncept, som hospitalets køkken er ved at udvikle i samarbejde med blandt andre ernæringseksperten Christian Bitz, som vil være til stede på rådets kommende møde den 7. juni.

Rådets medlemmer får også lov til at besøge live-modellen af fremtidens sengestue og give deres input til eventuelle forbedringer, inden byggeriet af det nye Akuthus på Bispebjerg går i gang i 2018.

”Jeg er ikke patient endnu, men det bliver jeg nok på et tidspunkt i mit liv. Derfor er det rigtig fedt at blive hørt og bidrage til, at både patienter, pårørende og sundhedspersonale får de bedste betingelser på det nye hospital,” siger Ida Holm Berner om at være medlem af Borgerrådet.

Borgerrådet på Bispebjerg Hospital har plads til 25 borgere, der mødes tre-fire gange om året for at bidrage med erfaringer og holdninger inden for udvalgte områder.