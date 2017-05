Tid til revanche

I kampen mod Kolding spillede Brønshøj en kynisk omgang fodbold, hvor de stod langt tilbage og satsede på dødbolde. Dette gav pote, hvor hvepsene scorede to mål ud fra en åben chance, mens Kolding havde meget svært ved at spille sig frem til noget. Om samme taktik kan bruges mod Marienlyst lader vi cheftræner Jesper Hansen bestemme.

Faktum er dog, at Marienlyst har mere at spille om, da de stadig har en realistisk chance for at nå oprykningen, så der er tvunget til sejr, hvis de skal holde kontakt til de forreste. Brønshøj derimod kan spille helt frit og bruge de resterende kampe på at tanke noget selvtillid inden den nye sæson går i gang.

Samtidig spiller hvepsene jo også hjemme på Tingbjerg Ground, hvor spillerne altid har lyst til at give vores fantastisk fans og supportere 3 point og dermed også en god weekend.

Det bliver dog ikke nogen nem kamp. Middelfart fik nemlig også et skud ekstra selvtillid, da de vendte et truende 0-2 nederlag til en 3-2 sejr over Hvidovre i weekenden. På måltavlen var bl.a. Brønshøjs onde ånd fra den første kamp i foråret mod Marienlyst, Esben Petersen, der som bekendt lavede hattrick, da hvepsene gæstede Marienlyst.

Men med hjælp fra jer kan spillerne får den ekstra energi og motivation, så Esben Petersen og resten af Marielyst-mandskabet ikke får et ben til jorden i Tingbjerg.

Så mød op på Tingbjerg Ground på lørdag den 20. maj 2017, nyd en varm pølse og en kold øl eller sodavand, mens spillerne giver den gas inde på banen.

Til sidst ønsker vi Marienlysts spillere og tilhængere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.