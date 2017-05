Tilfreds håndboldtræner

IF Stadion blev nr. 2 i 2. division. Var med i de allersidste kvalifikationskampe om en plads i 2. division. Og set ud fra det materiale, som Thomas Schou havde til rådighed, er det da derfor også en særdeles tilfreds træner, som konkluderer: – Når Kurt (Haugenæs, red.) og jeg kigger tilbage på sæsonen, så er konklusionen, at ud over et mindre knæk – i forlængelse af vores store nederlag til FIF – som vi tog med os ind i 2 halvdel, så har sæsonen været rigtig god og vi har stået sammen som et hold, hvilket vi i den grad kan være stolte over.

Efter lidt hygge trækker vi stikket ud i 2-3 uger, inden vi så småt samles igen og kigger ind i lidt sommertræning, hvor vi skal have spillet nye folk ind, men vigtigst af alt, holde fast i vores koncept og den måde, som vi gerne vil spille håndbold på, siger Thomas Schou.

Tak til ”familien”

Træneren siger endvidere: Til sidst skal der lyde en kæmpe stor tak til Stadion-familien, som har støttet op hele vejen og har sikret at disse slutspilskampe har fungeret 100 % professionelt – og som de skulle, Hårdt arbejde af alle Stadion-støtterne har gjort, at vi har kunnet komme så langt. Tak for det. En kæmpe stor tak til vores formand Allan (Juhl Jensen, red.), er mere end på sin plads, sikken et stykke arbejde der er lagt for dagen, for at alt dette har været muligt.

Og til sidst også en kæmpe stor tak til Jørgen Dyhr, vores kære holdleder, som altid sikre, at alt omkring holdet spiller til UG, det er en fornøjelse med dit overskud og altid gode humør.

Vi ser nu frem til den kommende sæson. Tak for denne gang.