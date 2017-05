Der var kick-off i uge 17 med et bredt program, som blandt andet inviterede til langbordsmiddag, hvor beboere serverede aftensmad for en tyver, Tingbjergmesterskaberne i kager og søndagsbanko.

Bagedyst

10 mesterbagere havde meldt sig til konkurrencen, og alle, der kom forbi Tingbjerg Biblioteks lokaler på Ruten i tirsdags, var velkomne til at smage og stemme. Tingbjergbeboeren Samia Lounis vandt desværre ikke kagemesterskabet på trods af, at hendes fine frugttærter efter fransk opskrift var meget populære.

– Det er ikke det vigtigste at vinde. Jeg var med, fordi jeg gerne ville gøre mig umage og lave noget sjovt sammen med de andre, der bor her. Det er meget vigtigt, at der sker noget anderledes og hyggeligt i Tingbjerg, og det vil jeg gerne støtte, fortalte Samia Lounis.

God mad og fællesskab

Fredag aften samledes omkring 100 beboere til fællesspisning. Hele dagen var frivillige i gang med at kokkerere somaliske ris, tyrkisk bulgur, tandoori-kylling og salat. Selskabslokalet summede af liv, og mennesker i alle aldre lige fra babyer til pensionister sad omkring borde og spiste og snakkede.

Nasro Mohamed Ali havde glædet sig til fællesmiddagen. Og hun blev ikke skuffet: – Det er en rigtig hyggelig aften med god mad og mange mennesker. Det er rigtig vigtigt, at vi mødes på den her måde i Tingbjerg, sagde hun.

Fortsætter hele året – og fremover

’Danmark Spiser Sammen’ er et initiativ, som Folkebevægelsen mod Ensomhed har taget, og som har bredt sig ud over hele landet.

Det hele blev sat i gang i sidste uge, men Danmark Spiser Sammen strækker sig over hele året. Formålet er at skabe fælles aktiviteter, så man som enkeltperson bliver hjulpet på vej til at række ud og invitere naboen, den fremmede, forældregruppen eller fodboldklubben til en øl, en kop kaffe, en pizza eller måske en middag.

Det er tredje gang, at Tingbjerg holder sin egen version af Danmark Spiser Sammen. Og arrangørerne har planer om at fortsætte succesen med ’Tingbjerg Spiser Sammen’ fremover.