To brødre styrer byggepladsen

Byggeriet af det, der kan blive et nyt ikonisk og attraktivt boligbyggeri på Bellahøj, ledes af de to brødre Peter Seier Beier og Anders Beier, der er henholdsvis projektleder og projektchef på grunden, hvor der tidligere lå et vandreservoir og en spejderhytte.

– Netop nu er vi gang med grave ud til fundamenter, støbning af fundamenter i terræn og montage af betonelementer i kælder. Det betyder, at der er en del kørsel med større lastbiler, men vi tager så vidt muligt hensyn til vores naboer, siger Peter Seier. – Vi lægger vægt på at være åbne over for naboerne, give information og være i dialog med interesserede, tilføjer han.

Byggeledelsen udsender derfor også jævnligt et nyhedsbrev om det kommende arbejde på byggeriet. ”Bjerglandsbyen” kommer til at bestå af 31 rækkehuse i to etager og 83 lejligheder. Den højeste bygning bliver på 6 etager, og fra mange lejligheder vil der være udsigt over København eller Degnemosen. Alle boliger vil få enten altan eller en terrasse, og det forventes at byggeriet står færdigt til næste sommer. Der bliver etableret 11 parkeringspladser i terræn og 56 i en parkeringskælder.

Der er tale om privat byggeri, og boligerne er kun til udlejning – prisen fastsættes senere.