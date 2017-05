- Jeg er rigtig glad for, at vi her i Tingbjerg nu får vores egne læger. Jeg er sikker på, at de kan gøre noget ved den ulighed, som er inden for sundhedssystemet og er udtalt i de mest udsatte områder. Det her vil løfte sundheden for en hel bydel, siger socialborgmester Jesper Christensen. Foto: ef

To læger på vej til Tingbjerg

Efter genopslag af besættelse af lægepraksis i Tingbjerg er der nu udsigt til at to læger åbner praksis. Hermed ser det ud til, at området kan få lægebetjening igen