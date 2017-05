Vandtårnet på den politiske dagsorden

Brønshøj Vandtårn på Brønshøjvej var igen på dagsordenen på det sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus. Baggrunden var, at borgerrepræsentanterne Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen havde anmodet om, at udvalget drøftede status for Brønshøj Vandtårn med henblik på, at vandtårnet kan anvendes til kulturelle formål.

Efter drøftelse i udvalget blev konklusionen, at udvalget ser frem til at de allerede afsatte midler anvendes til en mindre indre ombygning, der muliggør en yderligere anvendelse af tårnet.