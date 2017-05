Vind billetter til Into The Woods

Stephen Sondheims Into The Woods er en blanding af de bedste folkeeventyr fra Brdr. Grimm, fortolket som aldrig før af Peter Langdal. Tusindvis af danskere har ladet sig skræmme af hans nyklassiker Sweeney Todd, som har gået sin sejrsgang på landets scener, og nu er der endelig mulighed for at opleve en af hans største internationale publikumssucceser på dansk grund. Produktionsselskabet HMP er stolt over at sætte denne opsætning op.

I forbindelse med Into The Woods er scenen i Glassalen i Tivoli blevet bygget ud og de første rækker i salen inddraget til scene. I musicalen medvirker hele 20 skuespillere og et 15-mands stort orkester. I hovedrollerne kommer publikum bl.a. til at opleve Flemming Enevold, Johannes Nymark, Silke Biranelli, Maria Wickman, Joachim Knop og Hanne Uldal, Henrik Launbjerg. m.fl. Musicalen har spillet i både London og New York med stor succes og er også lavet som film

Into The woods kan opleves i Glassalen i Tivoli til og med den 19. juni. Pressefoto