Vind billetter til Middelaldermarked

Er man til kampklare riddere, helstegt pattegris og gennemført middelalderstemning, er der ingen tvivl om, hvor man bør tilbringe pinsen: Københavns MiddelalderMarked, som i år afholdes for 11. gang. I løbet af de fire dage vil Valbyparken blive fyldt med underholdning, kulinariske oplevelser og aktiviteter for hele familien.

Når pinsesolen danser over hovedstaden, er det traditionen tro blevet tid til Københavns MiddelalderMarked. Sidste år kunne markedet, som nu er det største i Skandinavien, fejre 10-års jubilæum, og det har i dén grad etableret sig som en sand institution i den danske sommer.

I løbet af det forgangne årti er markedet kun blevet en større og større succes. Fra godt 800 besøgende i 2007 har markedet nu overgået 30.000 besøgende. Ser man på antallet af aktører – der tæller alt fra riddere og vikinger til kogekoner og skønjomfruer – er Københavns MiddelalderMarkeddet største i Skandinavien. I år forventer arrangørerne at overstige sidste års 1.500.

For at deltage skal du svare på følgende:

I år afvikles MiddelalderMarked i Valby for?

a. 10. gang

b. 11. gang

c. 12. gang

Svaret sendes med mærket ”MiddelalderMarked” til kon@bha.dk. Husk telefonnummer, da vinderene bliver kontaktet. Svaret skal være avisen i hænde senest den 1. juni kl. 10.