50 års jubilæum og et møde med borgmesteren

Selv om fødselsattesten siger 71 år, har Annette Leonhardt Larsen ingen planer om at gå på pension foreløbig, og den 31. maj kunne hun fejre 50 års jubilæum som arbejdende sygeplejerske.

– Jeg har et fantastisk job. Rigtig gode kolleger, en god ledelse og et arbejdsområde, der altid er i udvikling. Arbejdet er meget selvstændigt, og så er det berigende at møde så mange mennesker, fortæller Annette efter en festlig eftermiddag på Københavns Rådhus, hvor hun blev overrasket af Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, Ninna Thomsen, og fejret af familie, venner, nuværende og gamle kolleger. Siden 1999 har Annette arbejdet som forebyggelseskonsulent i Vanløse, Brønshøj og Husum. Her tager hun hånd om mere end 700 borgere om året – alt fra ældre over 75 år til udsatte borgere, enkerne og dem, ”der har brug for et løft i den gode retning”, som hun siger.

Bedre end Dronningens fortjenstmedalje

Fordi Annette ikke har arbejdet i den samme kommune i alle 50 år, er det ikke muligt at søge om Dronningens fortjenstmedalje, men det gør hende ikke spor:

– Det var mindst lige så godt at få lov til at møde vores sundheds- og omsorgsborgmester, Ninna Thomsen. Vi har mødt hinanden ved flere lejligheder, så hun ved også, hvem jeg er. Jeg havde dog ikke regnet med at møde hende i dag, så det var en dejlig og helt fantastisk overraskelse og oplevelse, lyder det fra den glade jubilar.

Efter mødet med borgmesteren, der havde mange rosende ord i ærmet, var Annette og hendes jubilæumsfølge på rundtur på rådhuset, hvor der var også var tid til de berømte rådhuspandekager og et glas mousserende vin.