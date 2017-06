Årets længste dag fejres også Sankt Hans

Sankt Hans aften er ikke kun en folkelig fest med bål, taler og sang, men også en gammel kirkelig tradition til minde om Johannes Døberen, Jesu fætter, som ifølge legenden blev født Sankt Hans dag, et halvt år før Jesus. Sankt Hans er det fordanskede helgennavn for Johannes Døberen.

Sankt Hans fejres i mange nordiske lande og i en række nordeuropæiske lande.

Som det er tilfældet med andre højtider er også Sankt Hans et levn fra en hedensk fest, som de kristne havde held til at nyfortolke og bruge til at udbrede kristendommen. Det er nok de færreste, der tænker på Johannes Døberen i forbindelse med Sankt Hans, men snarere forbinder aftenen med sommersolhverv, som er årets længste dag, men som i år faktisk er onsdag den 21. juni.

Oprindeligt skulle ilden holde det onde væk, og da hekse og andre overnaturlige trolddomsvæsener skulle være særligt aktive på de magiske helligaftener, gjaldt det om at være særligt på vagt – og eventuelt afbrænde en heks.

Traditionen tro synges Midsommervisen, når bålet bliver tændt. Sangen er skrevet af Holger Drachmann til syngestykket ”Der var en Gang”, der blev opført på Det Kongelige Teater i 1887. Musikken blev skrevet af Lange-Müller, men i 1980 lavede popgruppen Shu-bi-dua en lidt mere folkelig og rytmisk melodi.

Den længste dag

Onsdag den 21. juni 2017

Solopgang: 4.26

Solnedgang: 21.58

Dagens længde: 17 t og 33 m

Dagen tiltaget med: 10 t og 32 m

(Tiderne gælder for Husum Torv – solen står op og går ned på Brønshøj Torv en anelse tidligere)