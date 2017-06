Alder ingen hindring

For 16 år siden afholdt plejehjemmene Lærkebo og Poppelbo for første gang OL. Det blev sådan en succes, at det nu er blevet en tradition hvert år i juni måned.

-Vi udvider lidt hvert år. I år har vi fået alle med – også Aktivitetscenter Brønshøj og Demenscentret Pilehuset, som i år sørger for aftensmaden og for at midsommerbålet bliver tændt, fortæller centerchef Susanne Christensen, der indledte eftermiddagen med en velkomsttale, hvorefter hus-troubadouren Tom Frederiksen spillede og sang ”Der er et yndigt land”.

Og det er ikke kun sjov og ballade al sammen og hverken kørestole, gangstativer eller dårligt syn har været en hindring for at deltage. Mange af de ældre har trænet op til OL-dagen. De har cyklet rundt på plejehjemmene i tandemcykler for at forbedre tiderne og der er øvet både huskespil og petanque.

Sædvanen tro var de olympiske ringe hængt op og de blev samtidig brugt som skydeskive. For at følge ruten rundt til de forskellige aktiviteter, skulle de ældre følge ballonerne. Man kunne både vælte dåser og udfordre hjernen med at huske hvilke effekter, der lå under et klæde.

Senere på eftermiddagen blev der serveret pattegris til deltagerne ved pænt dækkede borde i to telte, samtidig med at Tom Frederiksen igen underholdt med evergreens til at synge med på.