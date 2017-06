Bål og grill i Husumparken

Tag dit eget medbragte kød med i Husumparken, så sørger Husum Boldklub for, at heksen bliver skudt af på værdig vis fredag den 23. juni fra kl. 17.30 til 22.00. For er det noget supporterne i Husum kan, så er det at sørge for, at der altid er fut og kul på.

Udover det kød, du vil grille, så skal du også huske at tage din for eksempel dine egne brød eller flute med, salat, kartoffelsalat eller hvad du lyster. Til gengæld holder ”Tutten” åben, hvorfra der sælges is, sodavand og vin.

Af hensyn til den praktiske afvikling af arrangementet, er tilmelding nødvendig. Der er ophængt en tilmeldingsseddel i boldklubbens klubhus, hvor man kan skrive sig på de kommende dage.