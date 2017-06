Bandeproblemer i Kagshusene

Af NN, Voldfløjen, (id bekendt af red.)

Modtag dette desperate råb om hjælp fra en borger der har set sit kvarter gå fra at være et dejligt område at bo i, til at sted man ikke bryder sig om at være.

Det virker som at både boligselskab, politi og kommune har givet fuldstændig op herude i kommunens yderste del og vi borgere kan bare se til hvordan alting bliver værre og intet sker.

Som det efterhånden er almen kendt har vi en gruppe meget utilpassede unge her i området det går og laver ballade, truer og generer de øvrige beboere. Når hærværk påtales bliver det mødt med trusler, og politiet siger at de udmærket kender problemerne Kagshusene.

Vores bande har taget nye metoder i brug og går rundt i grupper på 4-7 stykker og henvender sig til folk og spørg om penge og cigaretter – det er enormt ubehageligt og dette har både min kone og jeg prøvet. Deres aktiviteter er ikke længere begrænset til om aftenen, men nu også ved højlys dag.

Det er mig komplet uforståeligt at boligselskabet PAB ikke tager affære og opsiger lejemålene hos de få familier det drejer sig om. Der skal ske handling nu, for vi almindelige beboere er rigtig trætte af at opleve chikane, trusler, påsatte brande mm.

Jeg vil i denne anledning kraftigt advare jer imod den nedadgående spiral Kagshusene er i og det vil uundgåeligt resultere i, at de ressourcestærke familier (dem i arbejde) flytter herfra og snart er Kagshusene på ghettolisten og et rigtig dårligt sted at bo.

Jeg vil gerne høre hvad i fra PAB’s side aktivt gør for at komme disse problemer til livs, så hverken beboere eller ansatte skal blive truet hvor de bor.

Dette brev også sendt til Boligselskabet PAB, Justitsministeriet, overborgmester Frank Jensen, Københavns Politi samt Brønshøj-Husum Lokaludvalg