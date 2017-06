Biennale of Future Contemporary Arts 2017

For to år siden startede Jens Ivar Kjetså fra Havdrupvej kunstinitiativet Future Suburban Comtemporary (FSC) med udgangspunkt i udstillinger og installationer i en garage på den stille villavej. Senere blev det også til kunstneriske aktiviteter i Brønshøj Vandtårn og på lørdag den 17. juni og søndag den 18. juni er Jens Ivar Kjetså initiativtager og arbejdskraft bag en én-dags lokal kunstbiennale. Det er lykkedes at samle omkring 100 kunstnere fra ind- og udland, og der vil være udstillinger på en lang række steder i Brønshøj, både inde og ude, private og offentlige steder.

Biennalen starter officielt om lørdagen kl 12, hvor der vil være en officiel åbnings-

ceremoni i FSC, Havdrupvej 52. Kl 13.15 vil man have muligheden for at køre med på en guidet cykeltur til alle udstillingens lokationer sammen med kuratoren.

Blandt de mange involverede steder er også Kulturhuset Pilegården, Præstegårds Allé 13, Gaunøvej 37 og Rostgårdsvej 27. Der vil være indendørs udstillinger hos Blå Congo, Brønshøj Bodega, Vatan, YaYa Sushi samt Brønshøj Kebab og vinduesudstillinger i en lang række forretninger på Frederikssundsvej.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har givet økonomisk støtte til projektet.

Det fulde program kan ses på hjemmesiden http://newlife.futuresuburbancontemporary.com/bofca2017/.