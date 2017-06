Børn og voksne i kamp mod snerlen

Engen på Kirkemosens vestlige side rummer en af Utterslev Moses mest spændende botaniske lokaliteter. Denne mangfoldighed af planter og tilhørende dyreliv har dog brug for hjælpende hænder for at kunne overleve. Nu er store dele af pilekrattet fjernet, men der er stadig en del der skal gøres for at skabe gode vilkår for engarealets naturværdier. I forbindelsen med projektet ”Mere liv på din egen grønne plet” er der i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Utterslev Mose Naturplejelaug og Brønshøj-Husum Lokaludvalg arrangeret to eftermiddage, hvor borgerne omkring mosen kan prøve kræfter med leslåning og blive klogere på områdets dyre- og planteliv.

Den første blev gennemført torsdag den 22.juni og tiltrak en lille kreds af både børn og voksne. På programmet var kampen mod snerlen, der breder sig som et massivt tæppe over engarealet. Næste arrangement afholdes torsdag den 29. juni og arrangørerne håber at se endnu flere børn og voksne fra lokalområdet opleve, hvor givende det er på en gang at gøre noget nyttigt for vores bynatur, få motioneret hele kroppen, og blive klogere på områdets rige dyre- og planteliv.