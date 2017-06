Bydelsprisen gik til Husum Boldklub

Lokaludvalgets Bydelspris kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling i Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen til et attraktivt sted at bo, handle og leve i. Prisen består af et diplom, 10.000 kr. – samt æren.

– I år har vi i Lokaludvalget fået rigtig mange, og rigtig gode, indstillinger til hvem, der skal have årets bydelspris, og det er et helt enigt Lokaludvalg, der har valgt at give prisen til en forening, eller rettere en klub, som gør en kæmpe indsats for en stor del af bydelens børn og unge, sagde Lokaludvalgets formand, Erik Fisker, blandt andet i sin tale, inden han afslørede, at Bydelsprisen i år tildeles Husum Boldklub.

– Selvom Husum Boldklub er 95 år gammel, er der masser af liv og engagement i og omkring klubben, og det er alt sammen båret af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Husum Boldklub bidrager til at børn og unge har et godt og trygt sted at komme og udfolde sig og udvikle sig i. Klubben har også arrangeret fodboldskole i sommerferien og er aktiv deltager i udviklingen af Husumparken og afholdelse af det store Efterårsmarked på Bellahøj. Tak for jeres store indsats og til lykke med prisen, sluttede formanden og overrakte check og blomster til Johnny Erik Nielsen.

Se flere af Kaj Bonnes fotos her

This slideshow requires JavaScript.