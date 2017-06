I de sidste uger har der været arbejdet hårdt og koncentreret i 3. klasse. Idrætstimerne er blevet forvandlet til gøgl og akrobatik. 75 elever er i fuld gang med at forberede deres cirkusnumre. I den ene ende af hallen er der 10 drenge der er ved at jonglere med fodbolde, mens andre slår vejrmøller, jonglerer med tallerkener og kører på 1-hjulede cykler.

Idrætslærer Lasse Borggreen-Lindemann har for andet år i træk cirkus på skoleskemaet og det er noget, der giver eleverne en masse på mange planer.

– Fedt at lave den slags med børn, hvor man ikke er låst i undervisningen. Vi får en hel anden gruppe elever med end de sædvanlige, som i forvejen er glade for idræt. Pludselig åbner der sig nye døre og muligheder, fortæller Lasse Borggreen-Lindemann, der gennem Den Åbne Skole og Undervisningsministeriet har søgt fondsmidler, der blandt andet har skullet betale for, at der har været en professionel artist tilstede i undervisningen.

Sidste år havde Bellahøj Skole et forløb med den lokale cirkusskole Cirkus Panik, men i år er det Cirkus Baldoni, som har inviteret Bellahøjs 3. klasse til at vise deres numre i weekenden på cirkuspladsen.

-Vi har trænet de sidste tre uger og vi har haft Zora, der er cirkusartist og været ansat i Baldoni, til at komme og sætte de 8 numre sammen til en forestilling. Blandt andet skal børnene vise hvordan man kan jonglere med en fodbold, vise diablo- og tallerkennummer, akrobatik, 1-hjulet cykelnummer, danse-og dyrenummer og sjippe og lave hulahop.

-Børnene har selv lavet numrene. Jeg er kun kommet med forslag, fortæller Lasse Borggreen-Lindemann og tilføjer, at eleverne også selv har skullet stå for kostumer. Sidste år optrådte Bellahøjs Skoles 3. klasse i aulaen på skolen mens det i år foregår i et rigtigt cirkustelt blandt professionelle artister.

-Børnene har udstrålet en kæmpe glæde ved cirkusprojektet og de ser virkelig frem til at skulle optræde, fortæller en forventningsfuld Lasse Borggreen-Lindemann.