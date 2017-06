De fik støtte fra 2700Bydelspuljen

Følgende projekter opnåede støtte:

• Designværksted fra Husum for Alle: 5.000 kr.

• Julefest fra Socialt Fællesskab af 2008: 10.000 kr.

• Forestillinger for børn fra Husumparkens Bemandede Legeplads: 13.700 kr.

• Julebelysning på Brønshøj Vandtårn fra Kulturhuset Pilegården: 34.000 kr.

• Fokus på fortælling i børnehaver fra Kulturhuset Pilegården: 14.000 kr.

• Netværksmøde i Kulturnetværk 2700 fra Anna Julie Brønholt: 7.500 kr.

• Torvedag i Husum Bypark fra Tahira Ashraf: 12.000 kr.

• Reetablering af lys i De lysende Sten i Kobbelvænget fra en arbejdsgruppe: 10.000 kr.

• Teater og dialog om skilsmissebørn fra Brønshøj Bibliotek: 25.000 kr.

Næste ansøgningsfrist til Bydelspuljen er den 21. august. Lokaludvalget behandler disse ansøgninger den 21. september, og ansøgere får svar umiddelbart derefter. Lokaludvalgets sekretariat hjælper gerne, hvis man er i tvivl om proceduren ved ansøgninger samt giver vejledning om hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at få støtte.