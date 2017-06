Det sker i kirken uge 23

Morgensang

Start torsdagen med sang. Torsdag den 8. juni, kl. 9 inviterer Husum Kirke til morgensang med kirkens sognepræst Iben Sørensen. Der er kaffe og brød indtil kl. 10, og alle er velkomne.

Konfirmandindskrivning i Husum og Husumvold

Lørdag den 10. juni, kl. 13 afholdes der i Husum Kirke informationsmøde for kommende konfirmander fra Husum og Husumvold sogn. Der startes med en kort gudstjeneste, og bagefter vil der være information, mulighed for at stille spørgsmål og indskrivning. Sognepræsterne Line Bjørn Hansen og Stig Boel fra Husumvold Kirke samt Bettina Birk Jensen og Nikolaj Hartung Kjærby fra Husum Kirke vil deltage.

Tirsdag den 6. juni, kl. 19 afholdes et tilsvarende møde i Husumvold Kirke med samme program.

Legestue

Der er legestue onsdag den 7. juni, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg – og alle er selvfølgelig velkomne til at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Der bages boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Afslutningskoncert med børnekorene

Husum og Husumvold Kirkers Spire- og Børnekor synger en mindre afslutningskoncert onsdag den 7. juni, kl. 17 I Husumvold Kirke. Bagefter er der afslutning med diplomoverrækkelse. Alle er velkomne.

Sommersange i Bellahøj Kirke

Kan man lide at synge sange fra højskolesangbogen, er man velkommen til sangaften torsdag den 8. juni, kl. 19 i Bellahøj Kirke. I den første time er det Erling Elmark Rasmussen som spiller og fortæller anekdoter om sangene og om dagens og tidens begivenheder. Efter kaffen kan man selv få lov til at foreslå en sang fra højskolesangbogen. Der er frit valg på alle hylder – fra sangbogen.



Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 14. juni, kl. 17 er der spaghettigudstjeneste for børnefamilier i Bellahøj Kirke. Denne gang kan man høre fortællingen om kong Davids søn, Salomon. Salomon havde en drøm, hvor Gud sagde til ham, at han kunne få lige, hvad han ville. I stedet for at ønske sig penge, slik eller sejt tøj, valgte Salomon at ønske sig at blive den mest retfærdige og kloge konge nogensinde. Efter gudstjenesten serveres spaghetti med kødsovs.



Gudstjenester uge 23

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 11/6, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Onsdag 14/6, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag11/6, kl. 10:

Grøn gudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 11/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 11/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 13/6, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 11/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 11/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 11/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 11/6, kl. 10:

Højmesse

v / Morten Samuelsen