Det sker i kirken uge 24

Legestue

Onsdag den 14. juni, kl. 10-12 mødes Husumvold Kirkes legestue for sidste gang inden sommerferien. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. På denne sæsons sidste legestuedag mødes man på Husumparkens Bemandede Legeplads på Nordrupvej.



Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Sogne- og feltpræst Andreas Christensen vil fredag den 16. juni, kl. 14 holde foredrag om sit arbejde som feltpræst i Danmark, Afghanistan og Irak. Arbejdet foregår dels her i landet med bl.a. at overbringe dødsbud til de faldnes familier. En anden del af arbejdet foregår, hvor soldaterne er udsendt. Der startes med en kort andagt, og inden foredraget vil der blive serveret kaffe, te, kage og brød. Tilmelding er ikke nødvendig.



Spaghettigudstjeneste med grill

Tirsdag den 20. juni, kl. 17 er der gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende fællesspisning. Denne tirsdag bliver spaghettien og kødsovsen skiftet ud med grillpølser, når man sammen griller og hygger efter børnegudstjenesten i Husumvold Kirke. KFUM-Spejderne tænder op for grillen op sørger for mad til alle. Tilmelding er ikke nødvendig. Ved sognepræst Stig Boel.

Morgensang hele sommeren

Hver torsdag morgen hele sommeren igennem kan man komme til morgensang i Husum Kirke kl 9-10. Alle er velkomne til at deltage. Der serveres lidt brød og kaffe efter morgensangen til de sultne. Morgensangen er med deltagelse af en af kirkens præster

Tilmeldingsfrist Pirate Camp

Tilmeldingsfristen for at deltage i Husum Kirkes Pirate Camp er fredag den 16. juni, Tilmelding på Husum Kirkes hjemmeside www.husumkirke.dk.

Fredag den 30. juni, kl. 9.30-15 kan børn i 0.-4. klasse komme og synge sammen og lære sjove piratsange. Deltagelse er gratis og er inkl. lækker børnevenlig frokost og kage. Dagen vil byde på masser af sang, musiklege, dans, frokost, saftevand og kage, sørøvermusik, skattejagt * samt muligheden for at lære en masse nye børn at kende. For mere information se Husum Kirkes hjemmeside.



Meditationsgudstjeneste

Tirsdag den 20. juni, kl. 19 markerer Husum Kirke FN’s Flygtningedag med en meditationsgudstjeneste med temaet ”… du flygtning som dér bor”. Kirkerummet er pyntet op med levende lys, og i stedet for prædiken er der en tid til stilhed med mulighed for at besøge forskellige ”stationer” rundt om i kirkerummet og fx tænde et lys, skrive en bøn, knæle ved alteret eller modtage personlig forbøn. Gudstjenesten er tilrettelagt af Nikolaj Hartung Kjærby i samarbejde med en frivillig arbejdsgruppe i menigheden.

Sommersang i Sognecentret

Igen i år vil der i de tre sommermåneder være mulighed for at synge fællessang i Sognecentret, Præstegårds Allé 5. Højskolesangbogen er på bordet og tre tirsdage eftermiddage vil der være én der foreslår sange og begrunder sangvalget. Efter en kaffepause er det så de fremmødtes tur til at foreslå sange. Der bliver således mulighed for at opleve, hvad fællessangen gør for og ved os. Første gang er tirsdag den 20. juni, kl. 14-16, hvor sognepræst Peter Nejsum vil fortælle om sit sangvalg. Udover denne tirsdag er der sommersang tirsdag 18. juli og 15. august.

Der vil hver gang være kaffe, kage og fællessang og alle er velkomne. Organist Bente Kiil Toftegaard akkompagnerer på flygelet.

Spisning og foredrag i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 21. juni, kl. 17 afholdes gudstjeneste i Tingbjerg Kirke med sognepræst Mette Basbøll og efterfølgende spisning. Kl. 19 er der foredrag ved Anton Pihl som fortæller alt om flag, der ofte indeholder meget mere end man aner, og hvorfor flag kan opfattes som så farlige, at de ikke vises offentligt.

Tilmelding til spisning senest den 19. juni.

Gudstjenester uge 24

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 18/6, kl. 10.30:

Højmesse v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 18/6, kl. 8.30:

Morgenhøjmesse

v/ Mia Lund Rao

Søndag 18/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 18/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 20/6, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 18/6, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 20/6, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 21/6, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 18/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 18/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 18/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 18/6, kl. 10:

Højmesse

v / Morten Samuelsen