Det sker i kirken uge 25

Hekse og Sankt Hans

Sankt Hansaften fejrer kirken Johannes Døberens fødsel. Om Johannes og hekse har noget med hinanden at gøre, det kan sognepræst Asser Skude svare på ved gudstjenesten fredag den 23. juni, kl. 17 i Bellahøj Kirke. Alle børn inviteres til at klæde sig ud som monstre eller hekse, fordi gudstjenesten er særligt for børn. Efter gudstjenesten er der middag og præmieuddeling til udklædte. Aftenen slutter med midsommervise ved bålet, is til børnene og kaffe og kage til de voksne. Arrangementet er gratis for børn, for voksne koster det 60 kr.

Bellahøjmesse under åben himmel

Bellahøj Kirkes gudstjeneste ”Bellahøjmessen” afholdes i Brønshøjparken (overfor Bellahøj Kirke) søndag den 25. juni, kl. 10.30. Der bliver mulighed for at nyde skøn musik af Ugorskij & Kragen og hinandens gode selskab under åben himmel og i smukke omgivelser. Alle er velkomne til at deltage, også selvom det blot er for en kort bemærkning. Hvis vejret mod forventning ikke arter sig, flyttes gudstjenesten tilbage i de vante rammer i Bellahøj Kirke.

Midsommerkoncert i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 22. juni, kl. 19.30 synger elitekoret Det Unge Vokalensemble et sommerligt program i Grundtvigs Kirke. Hovedværker er Signe Lykkes “Wtlands” som koret uropførte sidste år i Cisternerne ved Valby. Grundtvigs Kirkes store akustik har mange af de samme egenskaber og derfor vil rummet blive en stor medspiller. Sommersange af Svend S. Schultz og sange af Debussy, Jeppesen, Elgar og Britten er også på programmet. Poul Emborg dirigerer og Mads Høck spiller stykker af Grieg på det store orgel.

Der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 25

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 23/6, kl. 17:

Skt. Hans-aftengudstjeneste v/ Asser Skude

Søndag 25/6, kl. 10.30: Udendørs højmesse i

Brønshøjparken

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 25/6, kl. 8.30:

Morgenhøjmesse

v/ Peter Nejsum

Søndag 25/6, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 25/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Fredag 23/6, kl. 17.30:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 22/6, kl. 17:

Gud & Grill

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 25/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 25/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 25/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 25/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 25/6, kl. 10:

Højmesse

v / Morten Holmriis