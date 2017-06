Dygtige skoleledere

Af Jonas Bjørn Jensen (S), medlem af borgerrepræsentationen, børne og ungdomsordfører

Venstres Cecilia Lonning langer her i avisen ud efter Marco Damgaard, der er skoleleder på Tingbjerg Heldagsskole. Det går hun, fordi Marco har sagt nej til at deltage i regeringens prestigeprojekt, hvor skolerne skal fokusere enøjet på en enkelt gruppe af elever, for at få del i en lille pulje penge.

Det er ærgerligt, at Venstres spidskandidat i København er mere optaget af regeringens prestigeprojekt, frem for at lytte til de skoleledere, som knokler for at skabe en god skole til de københavnske skoleelever.

Hvis Cecilia Lonning gad at lægge partisoldaten lidt på hylden, og i stedet kigge på de faglige resultater i den københavnske folkeskole, så ville hun også se en skole i stærk fremgang. Den københavnske folkeskole klare sig bedre og bedre, flere og flere forældre vælger den til (modsat tendensen i resten af landet) og vi er blevet langt bedre til at løfte de svageste elever.

Det skyldes ikke quick-fix puljer fra Christiansborg, men det lange seje træk som skoleledere, lærere og pædagoger tager hver dag i skolen. De selvsamme mennesker, som Cecilia Lonning nu har travlt med at skælde ud, fordi de ikke retter ind, når der bliver lokket med billige løsninger fra Christiansborg.