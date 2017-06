Der var 290 glade studenter på Nørre G, der i lørdags modtog eksamensbeviser og fik bevingede ord med på deres videre færd ud i livet. Men mon ikke også den tradtionsrige kørsel i lastbil rundt til alle forældrene og udsigten til en våd og uforglemmelig dag også trak i de fleste. Elisabeth Montgomery, der netop er blevet student fra IB – World School, som er Nørre G´s internationale afdeling, ankom i lastbil med 35 af sine medstuderende. Netop som Elisabeth stod ud af lastbilen og havde gennet de første kammerater ned fra ladet åbnede himlen sine sluser. Iført små kjoler og bare tæer måtte alle søge ly under den pavillon, som Elisabeths mor havde stillet an i haven, mens der blev hældt champagne op og serveret diverse snacks.

Elisabeth blev egentlig færdig midt i maj, men den IB-World School dimiterede sammen med resten af Nørre G i lørdags.

-Egentlig ved vi ikke, om vi er blevet studenter, for vi kan først logge på og se vores eksamensreslultater først i næste måned, fortæller Elisabeth Montgomery der er halvt dansk og halvt amerikansk.

Selvom Elisabeth har været meget optaget af sine studier og har arbejdet hårdt med eksamen, så bliver der ingen sabbat år til hende. Elisabeth er ikke i tvivl om, at hun er bestået og har allerede søgt ind på sociologi på Aaalborg universitet efter sommerferien.

-Inden da skal jeg lige tage et intensivt samfundsfagskursus på fire uge, fortæller den 19-årige student, der allerede dagen efter sin dimission drog på Roskilde Festival med en veninde.