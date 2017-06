En helt særlig kattetrappe

Brønshøj er blevet en noget særpræget attraktion rigere, efter der på en ejendom på Kildebrøndevej 1 er blevet opsat en trappe, der er personlig ind- og udgang for to katte. På 1. sal bor Eva Molin med kattene, og hun manglede en løsning på problemet med kattenes fri adgang til både hus og have. En tilkaldt tømrer fik idéen til den utraditionelle trappe og konstruktionen blev godkendt af både kommunen og ejerforeningen.

– I dag fungerer trappen fint, og ingen af kattene er faldet ned fra trappen, selvom Sarah kan virke lidt betænkelig ved situationen, siger Eva Molin med slet skjult stolthed over trappen, der vækker opmærksomhed fra forbipasserende.