En tidslomme i Brønshøj

Sommerfesten i Præstegårdshaven ved Brønshøj Præstegård er sandsynligvis en af de mest hyggelige af slagsen. Også i år var der stuvende fuldt af borgere i alle aldre i den meget store have med en masse frivillige hjælpere og mange tilbud om aktiviteter, boder, loppemarked og et bredt udbud af drikkevarer, mad og kage, der kunne nydes ved bordene med de rødternede duge – samt loppemarked.

Der var travlhed ved den store bar, hvor menighedsrådets formand passede fadølsanlægget, mens Peter Gadebirk i ”Grillen” håbede at slå sidste års antal grillede bøffer, hvor man nåede op på 570 stk.

Der var tæt besat ved bordene og ved de mange boder, hvor både børn, unge og lidt ældre kunne prøve lykken. Det var dog kun børnene, der legede i den store oppustelige hoppeborg. Også spejderne fra FDF deltog i festen med et klassisk spejderbål, hvor der blev lavet snobrød og pandekager.

Festen indeholdt også et varieret underholdningsprogram, der startede om torsdagen med ”Gamle FDF´eres Brassband” efterfulgt af Brønshøj Kirkes Pigekor, der tog opstilling forskellige steder i haven for at alle kunne nyde stemmerne og tonerne. Senere på aftenen spillede traditionen tro ”Provstens Jazzkapel”.

Overskuddet fra festen deles mellem FDF K 25 og via UNICEF til støtte for børn i Syrien.

Foto: Kaj Bonne

