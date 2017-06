Erhvervsklubben ”Hvepsene” Erhvervsrejse til Krakow i Polen

Deltagerne ankom sent fredag aften – og allerede lørdag formiddag var der arrangeret sightseeing, som blev gennemført i små elbiler. På 2 ½ time fik man et rigtig godt overblik og indtryk af denne kulturelle polske perle, som absolut er et besøg værd.

Erhvervsarrangementet var henlagt til Krakows bryggeri LUBICZ – som må gå under betegnelsen ”Mikro bryggeri”. Mængden af brygget øl på ét år svarer til, hvad Carlsberg brygger på én dag! Deltagerne fik en god orientering om processen ved ølbrygning og så produktionsfaciliteterne.

Der blev også tid til at overvære Danmarks U 21 landhold i EM-slutrunde kampen mod Italien – desværre tabte det danske landshold 2 – 0.

Flere af medlemmerne benyttede lejligheden til at besøge de berømte Wieliczka saltminer i nærheden af Krakow – og også koncentrationslejren Auschwich. Ved hjemkomsten fra Auschwich var det tydeligt, at oplevelsen havde gjort et dybt og grufuldt indtryk.

Erhvervsklubben ”Hvepsene” er en medlemsstyret forening, så årets generalforsamling var ligeledes henlagt til Krakow, hvor ledelsen orienterede om de spændende planer for det kommende halvår, herunder initiativer til styrkelse af netværket.

Hvis du har interesse for at høre mere om konceptet for Brønshøj Boldklubs netværk, så kontakt gerne formanden Kim Madsen på telefon 27281160 eller via Erhvervsklubbens hjemmeside www.erhvervsklubben-hvepsene.dk