Et åndehul til leg og fantasi

Personalet, der består af legepladspædagog Ruqia Akhtar Rana og medhjælper Nicole, igangsætter hobbyaktiviteter, spil, sportsaktiviteter og en masse andre aktiviteter, både på legepladsen og i det hyggelige aktivitetshus.

– På Husumparkens Bemandede Legeplads lægger vi vægt på at børn, unge og voksne mødes på legepladsen og får muligheden for at skabe relationer på tværs af alder, køn og kultur, og der lægges også stor vægt på at lære især børnene at omgås hinanden med respekt, siger Ruqia Akhtar Rana, der har været på pladsen de sidste otte år.

Den bemandede åbningstid på de kommunale legepladser er blevet udvidet, og i sommersæsonen (maj-september) er der åbent på hverdage fra kl. 9.30 18 og søndage kl. 10-15, dog ikke i juli.

Legepladsen blev sat i stand i 2010 og har en meget lang række af muligheder og tilbud til børn i aldersgruppen 0-14 år. Der er bl.a. småbørnsområde, svævebane, klatrehøj, gynger og vipper, cykelbane og basketbane. Der er også mulighed for at låne mange forskellige slags legetøj.

Endvidere er der mulighed for at låne et lokale i aktivitetshuset til fx børnefødselsdage eller møder – dog kun i åbningstiden.

Legepladsen i Husumparken

Nordrupvej 16

