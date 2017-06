Eventyret om den bugnende kommunekasse

Af Lars Weiss, gruppeformand for Socialdemokratiet i Borgerrepræsentation

Der har igennem et stykke tid været en besynderlig historiefortælling i gang fra den borgerlige side. Eventyret går på, at Københavns Kommune efter sigende skulle sidde på en kiste af guld, som en drage der ikke vil dele ud af sine rigdomme. Flere af de borgerlige og særligt Venstres nyslåede spidskandidat, har så meldt sig på banen som en ridder i skinnede rustning, der vil komme og befri skatten fra kommunen, og dele den rundhåndet ud til folket, i form af skattelettelser.

Problemet med dette eventyr er, at det netop er et eventyr, og ikke har noget med virkeligheden at gøre. Af samme grund gør det sig ikke godt i en realpolitisk virkelighed, Venstre burde derfor holde sig til godnatlæsningen.

I den virkelige verden har vi derimod noget der hedder anlægsprojekter. Det er initiativer og ofte store finansielt tunge projekter der er planlagt, og fundet finansiering til, og som vi derfor har stillet borgerne i udsigt. I København er anlægsprojekterne i de kommende år i høj grad skoler, men også cykelstier, skybrudssikring, kulturaktiviteter og meget andet ligger i støbeskeen.

Jeg kan ikke nå at nævne alle de projekter, der er finansieret gennem kommunens kassebeholdning, men i Brønshøj og Husum er der bl.a. tale om renovering og sporudvidelse på Bellahøj Skole samt helhedsrenovering af både Brønshøj Skole, Husum skole og Korsager Skole.

Hvis den såkaldte guldkiste som kommunen råder over skulle strøs lemfældigt ud, vil det derfor få konsekvenser for de planer og projekter vi har vedtaget i fællesskab, og som jeg tror de langt de fleste borgere i København værdsætter i højere, end at slippe et par procent billigere i kommuneskat.