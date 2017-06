Fællesskabet er under pres

– På den anden side af Nordsøen har briterne vendt ryggen til det europæiske fællesskab. På den anden side af Atlanten har man gjort en realitystjerne til præsident. Stadig flere ser med politik med mistillid og kynisme, og har den opfattelse, at politik ikke gør en forskel. Men København er jo faktisk en historie om det modsatte, sagde Frank Jensen. – Jeg er bare så stolt over vores by, der har været igennem en enorm udvikling, siden jeg for første gang flyttede ind i en lejlighed i København for 30 år siden, tilføjede han.

Frank Jensen opremsede en lang række forhold, der var blevet ændret og forbedret i København, Han er ikke mindst stolt over at der nu er sat penge af til renovering af de sidste folkeskoler, så alle kommer i ordentlig stand. – Folkeskolen er vigtig, måske den vigtigste af de fællesskabsinstitutioner, vi har i vores samfund.

– Tidligere osede mange kvarterer af koks og oliefyr, vi havde ikke strandparker eller havnebade. Mange havde lokum i gården og bad i kælderen og børnefamilierne flygtede ud af byen. Det er markant ændret de sidste 30 år og er et resultat af politiske beslutninger. Fællesskabet kan udrette store ting. Jeg synes, vi skal passe på fællesskabet og velfærdssamfundet samt på de institutioner, som det bygger på – ja, selv på skattevæsenet, sluttede Frank Jensen sin tale inden bålet blev tændt.