Festlig sommerkoncert med ”små” og ”store” musikere

Koncerten er støttet af Lokaludvalget og Rytmisk Center. Der er gratis adgang

Programmet byder på musik spillet af ”små spilleglade musikere” fra de to orkesterklubber og Rytmisk Centers musikhold. Børnene spiller og synger og Korsager Skoles ”Lillekor” synger under ledelse af operasanger Anna Brønholt. Anna vil helt sikkert også få publikum til at synge af hjertets lyst, for MusikAlliancens koncerter er kendetegnet ved, at alle tager aktiv del i musikken – også publikum. Dejlige sommersange er på programmet og de professionelle ”store musikere” som til daglig underviser børnene, vil naturligvis også diske op med deres kunstneriske bidrag til musikalsk nydelse. Koncertprogrammet serverer sommermelodier, skønne nordiske toner, sommerglade tekster og ikke mindst klarinetklange spillet af gæstesolist Nina Engberg.

Ved koncerten medvirker desuden: Thyge Pedersen, violin. Oda Dyrnæs, cello. Kristine Hanskov, kontrabas. Mikela Mann, fløjte og Tyge Jessen, trompet.

Stor instrumentdonation

-Koncerten er højdepunktet på de mange dejlige musikbegivenheder, som har været i dette halvår, fortæller forkvinden Ninna Urhammer og tilføjer: ”Vi har gennemført flere store og små projekter med komposition for børn, musikeksperimenter i Vandtårnet og bygning af egne musikinstrumenter med udskolingselever. Desuden to store musikprojekter på Korsager Skole og Husum Skole, hvor elever i indskolingen har spillet på klassiske instrumenter sammen med MusikAlliancens fantastisk dygtige musikere. Vi har modtaget en stor instrumentdonation fra Tuborgfondet, som gør at der er instrumenter til alle børn, der vil spille i ”Orkesterklubben”.

Ja vi har kunnet åbne hele to ”Orkesterklubber”, således at vi med stolthed kan sige, at et lokalt børneorkester nu er en realitet.” Det er hovedsaglig børn fra de to folkeskoler, som deltager i orkesterklubberne, men klubberne er åbne for alle børn i lokalområdet. Det er gratis at deltage, og man får et instrument at spille på. Københavns Kommune støtter projektet og det herlige samspil i børneorkesteret fortsætter også efter sommerferien.

Vil man tilmelde sig så se her: www.musikalliancen.dk. Fritidsforvaltningen synes godt om orkesterklubberne, så godt at de har sendt et lille filmhold af sted for at lave en lille film om projektet.

Mere musik efter sommerferien

-Efter sommerferien går det videre med meget mere musik til vore lokale børn. Vi fortsætter med vore orkesterklubber og vi udvider med en orkesterklub for de børn, som har lyst til at spille på et blæseinstrument – trompeter, trækbasuner, klarinetter, fløjter og saxofoner. Toner fra disse herlige instrumenter vil vi gerne høre mere af. Naturligvis vil der igen blive iværksat spændende musikprojekter i samarbejde med lærerne og børnene i de lokale folkeskoler – for vi vil have endnu mere musik til endnu flere børn, fortæller en glad og fornøjet Ninna Urhammer.