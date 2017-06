Flemming Antony fylder 70 år

Den tidligere redaktør og ejer af Brønshøj-Husum Avis, Flemming Antony fylder torsdag den 22. juni 70 år.

Han har i utallige år beskæftiget sig med fodbold og sang og journalistik. Han debuterede på Dansktoppen i 1969 og i 2011 kunne han notere sig for den imponerende rekord – 60 hits på Dansktoppen.

Flemming Antony startede som helt ung med at skrive om sporten til en avis i Vanløse, og kort tid efter føjede han musikken til sit stofområde, samtidig med at han også begyndte at skrive i Brønshøj-Husum Avis.

I 1978 blev han redaktør på Brønshøj-Husum Avis, som han i 1995 købte. I 2008 solgte han avisen og fortsatte derefter som ansvarshavende redaktør indtil 2013. I dag skriver han bl.a. i ugebladet Tæt På om sit yndlingsemne – Dansktoppen.

I anledning af fødselsdagen holdes reception i Vanløse Bios restaurant ”Il Padrino” onsdag den 21. juni kl. 16-18.