Grøndal Multicenter får udendørs fitnessanlæg

Multifunktionelle maskiner, en digital træner og en såkaldt bootcampstation. Et nyt og unikt udendørs fitnessanlæg foran Grøndal Multicenter skal give københavnerne – uanset alder, evner og niveau – bedre muligheder for at styrke- og konditionstræne.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen indvier træningsanlægget lørdag den 10. juni, kl. 13. Til anlægget er udviklet en træningsapp, der blandt andet fungerer som personlig træner. Derudover har maskinerne indbyggede digitale instruktioner, så enhver med sin smartphone kan scanne udstyret og få hjælp til at benytte det.