Han skal cykle til Paris

Af Jan Løfberg

Hvert år får Team Rynkeby tusindvis af ansøgere som vil med velgørenhedscykelholdet til Paris. Så derfor er det en stolt Kenneth Binau – fra Binau Låse – der blev udtaget til løbet. Han søgte første gang for halvandet år siden. Den 8. juli kan han så spænde cykelskoene, og den 15. juli kan han tage dem af i Paris.

– Interessen for Team Rynkeby blev vakt, da jeg var sponsor for en advokat. I år er jeg så helhjertet gået ind for det. Mange misforstår konceptet. Ideen er netop, at man selv står for det hele, når man kører til Paris. Som rytter betaler man selv cykel, tøj og hotel. Heldigvis er der er også en masse socialt i at være med på sådan et hold, og jeg træner to gange om ugen med Christian Barrett fra Arbejdernes Landsbank, som jeg kender fra Hvepsenes Erhvervsklub, fortæller Kenneth Binau.

Både Brønshøj Boldklub og andre af bydelens foreninger har nydt godt af Kenneth Binaus sportshjerte. Han er initiativtager til Moseløbet: – Simpelt hen fordi, vi var nogle der syntes, at der skete for lidt i Brønshøj.

Frivillig hjælper

Kenneth Binau bruger en del tid til sine aktiviteter, hvor han arbejder som frivillig: – Det giver en stor glæde at gøre noget for andre. Det er virkelig en fed fornemmelse. Og nu hvor børnene er blevet store, så har det givet bedre plads i kalenderen. Som selvstændig har jeg den fordel, at jeg kan planlægge min egen tid, siger Kenneth Binau.

Og det gør han. Sammen med Christian cykler han cykelstierne og landevejene i Nordsjælland tynde tirsdag og torsdag. De startede i oktober med at køre spinning i et fitness center, men nu hvor vejret – selv om foråret har budt på mange kolde dage – er blevet bedre, så køres de derudaf: – For der skal kilometer i benene, nogle af etaperne til Frankrig er på 200 kilometer, fortæller Kenneth Binau.

Team Rynkeby er et nordisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kræft og deres familier. Team Rynkeby blev stiftet i 2002, da 11 motionscykelryttere med tilknytning til den danske juiceproducent Rynkeby Foods A/S besluttede sig for at cykle til Paris for at se afslutningen på Tour de France.

Rynkeby Foods var hovedsponsor for turen, men andre virksomheder bakkede også op. Faktisk var deltagerne på historiens allerførste Team Rynkeby-hold så gode til at skaffe sponsorater, at der var 38.000 DKK i overskud, da holdet returnerede til Danmark en god uge senere. Pengene donerede Team Rynkeby til børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital, og en tradition var født.

I dag består Team Rynkeby af 1.700 motionscykelryttere og 450 hjælpere fordelt på 44 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne og Island.

Deltagerne er udvalgt blandt tusindvis af ansøgere, som har udfyldt ansøgningsskemaet på Team Rynkebys website.

I 2016 donerede Team Rynkeby 65 mio. kr. til kampen mod børnekræft.