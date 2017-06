Hun tager enhver forhindring

OCR siger vel ikke de fleste danskere noget. Så hvad er det? Det er en forkortelse af det engelske Obstacle Course Racing – eller på dansk blot forhindringsløb. Ikke at forveksle med atletikkens 3000 meter forhindringsløb.

OCR er en sport i eksplosiv fremgang i hele verden, fordi det indeholder tidens tendens til at udfordre sig selv på ekstrem vis.

Danmark har i den blot 22-årige Ulrikke Evensen fra Brønshøj et stjerneskud, der er på vej til den internationale himmel.

Flotte resultater

For en måneds tid siden opnåede Ulrikke to bemærkelsesværdige resultater i England. Først vandt hun et forhindringsløb på 32 kilometer, og derefter blev hun nr. 3 i et løb over otte timer. Løbene gav indtægter på hhv. 800 og 500 britiske pund – ikke voldsomme pengepræmier og slet ikke i nærheden af, hvad der kan tjenes i eksempelvis tennis eller golf:

– Men jeg satser på at blive professionel, siger Ulrikke Evensen.

For så vidt har hun allerede taget skridtet ved at droppe ud af sit studie i softwareudvikling. På den måde kan hun koncentrere sig om sin sport, men for at få det hele til at hænge sammen økonomisk har Ulrikke en række deltidsjob.

Hun er livredder i Bellahøj Svømmehal, svømmetræner i DGI-byen, personlig træner, OCR-træner i Puls 180 samt konsulent for softwarevirksomheden HP. Der sker sandelig noget, når Ulrikke har sat sig noget for.

– Håbet er naturligvis, at jeg kan leve helt af at dyrke og træne OCR. Der er selvfølgelig pengepræmier fra stævnerne, men det kræver finansiel støtte fra firmaer, hvis man skal gå 100 procent ind for det. Det er tvivlsomt om jeg kan få min drøm op at stå i Danmark, men nu får vi se. I øjeblikket har jeg den fordel, at jeg bor hjemme hos mine forældre, siger Ulrikke Evensen, der allerede har en række sponsorer. Det danske firma 2XU er tøjsponsor, det finske firma VJ Sport er skosponsor, og endelig Kuhre Fysio på Frederiksberg er sponsor inden for fysioterapi og præstationsudvikling.

Med sine 22 år er der stadig mange store oplevelser i vente for Ulrikke: – De fleste peaker først, når de er mellem 27 og 33 år, siger hun.

Hvad med de sportslige ambitioner til EM og VM: – Jeg går efter at vinde min aldersgruppe, og den går fra 18 til 24 år. Sidste år blev jeg nr. 1 på VM i kortdistance og nr. 5 ved VM i langdistance i min aldersgruppe.

Træning

Ugentlig træner Ulrikke Evensen 15 til 20 timer. Træningen foregår ikke i Brønshøj, men hun har mulighed for at dyrke noget af sin træning i nærliggende byer – Herlev og Søborg. Skal det foregå mere detaljerigt og OCR-orienteret, så sker det i Hareskoven samt den gamle militærlufthavn ved Værløse.

Man kunne fristes til at tro, at Ulrikke Evensen har dyrket forhindringsløb i mange, men sådan forholder det sig ikke. Heldigvis er forhindringsløbet fastsat af mange forskellige discipliner, og her kan Ulrikke trække på sine erfaringer fra alle mulige andre idrætsgrene, som hun har dyrket trampolin, ridning, poledance, bodyboulding og crossfit.

Alsidig sport

OCR er en særdeles alsidig sport. Det er løb i skov, bakke og dal – i det hele taget udfordrende terræn med forhindringer. Der er svømning og udspring – således skal der til VM springes ud fra en klippe i 12 meters højde! Der er armgang – eller monkey bar – hvor der kræves en enorm grebsstyrke, og der endvidere er klatring, crossfit og spring.

Ulrikke Evensen har endnu ikke dyrket forhindringsløb i to år. Hun så et løb i København i efteråret 2015 og blev straks begejstret. Hun tog til Göteborg og deltog i et løb dér, og ugen efter stillede hun op til et nyt stævne. I 2016 deltog hun i 26 løb – hovedsageligt i Europa og Nordeuropa.

Foreløbig gælder det EM i Holland. Senere er der VM i Canada og WTM-marathon i USA i Nevadas ørken nær Las Vegas.

– Det bliver stort. Jeg glæder mig helt vildt, siger Ulrikke Evensen, der efter dette interview kastede sig på cyklen for at tage ud til Søborg og træne der.

Kommende stævner

30. juni – 2. juli EM i Nijmegen, Holland.

14. – 16. oktober VM i Blue Mountain, Canada

15. november WTM 24 timers forhindringsløb i Las Vegas, USA.