Hvepse-anfører forlænger

Brønshøj Boldklubs anfører Jamil Fearrington kom til klubben i Tingbjerg for to år siden, og nu har han netop forlænget sin aftale med Brønshøj frem til sommeren 2018.

– Jeg er glad for, at Jamil har forlænget sin aftale med klubben. Han har taget et stort ansvar som spiller og er en naturlig leder for holdet både på og udenfor banen. Han har leveret nogle solide præstationer på banen og bliver en del af det stærke hold, der starter efter sommerferien, fortæller Brønshøjs sportschef Thomas Ibsen.

Jamil Fearrington fastslår, at han trives godt i Brønshøj Boldklub: – Jeg ser store muligheder for divisionsholdet i den kommende sæson. Jeg spiller ikke for hyggens skyld. Jeg har ganske store ambitioner på egne vegne og ikke mindst på de øvrige spilleres vegne. Derfor tror jeg, at jeg kan være med til at forløse det store potentiale, jeg ser i holdet og dele ud af mine erfaringer til de unge spillere.

Jamil Fearrington er 31 år gammel og har siden debuten den 9. august 2015, hvor han for resten kom på måltavlen, spillet 54 kampe og scoret i alt 3 mål for Brønshøj.